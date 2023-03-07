بعد ترأسها الدورة 158.. ليبيا تُسلّم رئاسة الجامعة العربية إلى مصر

ترأس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الذي أعلن من خلاله تسليم رئاسة الجامعة للدورة 159 إلى مصر.

وأضاف ثابت أنّ ليبيا ستظل وفية إلى القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية إلى أن يحقق شعبها طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، طبق قوله.

وأكد ثابت أنّ ارتباط ليبيا بجامعة الدول العربية هو ارتباط وجود وانتماء، داعيا إلى تعزيز التعاون مع البلدان العربية بما يحقق آمال الشعوب في تبوء مكانة عظيمة تستحقها بين شعوب العالم، وفق تعبيره.

وأعرب ثابت عن أمله في أن تكون رئاسة ليبيا للدورة 158 فرصة سانحة لوضع جامعة الدول العربية في موضع متقدم يمكنها من الاطلاع الجيد على جوانب الأزمة السياسية الليبية، بما يعزز من إمكانية إيجاد حل لها.