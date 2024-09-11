بعدما أحرقها حيّة وقتلها.. وفاة صديق الرياضية الأوغندية!

توفي الرجل الذي هاجم العدّاءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيغي، عندما صبّ البنزين عليها وأحرقها، قبل عدة أيام، ما أدى لوفاتها.

وقال المستشفى الكيني الذي كان يعالجه: “توفى ديكسون نديما مارانغاش، صديق ريبيكا تشيبتيجي، العداءة الأوغندية، بعد إصابته بالحروق”.

بدوره، قال والد العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيغي، “إن الخلاف مع “مارانغاش” كان حول العقار الذي كانت تعيش فيه مع أختها وبناتها”، مضيفا أن “المعتدي اشترى 5 لترات من البنزين وسكبه عليها وأشعل النار فيها، وعندما اتصلت بأختها لطلب المساعدة، هددها بالساطور ففرّت هاربة”، وفقا لوكالة فرانس برس.

يذكر أن “تشيبيتيجي” شاركت مؤخرا في أولمبياد باريس 2024 واحتلت المركز 44 في سباق الماراثون.

وكان “ديكسون نديما مارانغاش”، اعتدى على “تشيبتيغي”، الأم لطفلين، في منزلها في غرب كينيا في الأول من سبتمبر، وتسبب بإصابتها بحروق بنسبة 80% وتوفيت الأسبوع الماضي”، وخلال الاعتداء، تعرض “مارانغاش” أيضاً لحروق بنسبة 30% وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى موا في وادي ريفت”.