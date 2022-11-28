بعد أبوظبي.. «باتيلي» يحط رحاله في القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، سيستقبل الاثنين، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا عبد الله باتيلي لبحث تطورات الأزمة الليبية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جولة خارجية لباتيلي، شملت تركيا وقطر والإمارات بدأها الأسبوع الماضي اتفق خلالها المبعوث الأممي مع الأطراف الدولية على ضرورة تمهيد الطريق من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات الشاملة لتجاوز أزمة الشرعية.

والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع وزير الشؤون الخارجية الإماراتي شخبوط نهيان آل نهيان، في إطار الزيارات والمشاورات التي يُجريها حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب ما أفاد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين.