بعد «أبوعجيلة».. واشنطن تطلب من حكومة «الدبيبة» تسليم «عبدالله السنوسي»

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر مطلعة طلب الولايات الأمريكية المتّحدة من حكومة الوحدة الوطنية تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي.

وذكرت الوكالة أنّ تحذيرات القبائل جاءت بعد معلومات مؤكدة عن عزم حكومة الوحدة تسليم السنوسي بعد تسليم أبو عجيلة مسعود، مطالبة بالإفراج العاجل عن 4 من رموز النظام السابق، هم عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.

وينتمي السنوسي لقبائل المقارحة وهي من أكبر القبائل في ليبيا، ولجأت في فترات سابقة لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس، وعبد الله منصور ينتمي لقبائل أولاد سليمان، أما أحمد إبراهيم ومنصور الضو، ينتميان لقبائل القذاذفة.