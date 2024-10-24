بعد أزمة الاعتداء.. «الزمالك» يعتذر ويؤكّد احترام القضاء الإماراتي

قدم نادي الزمالك المصري اعتذارا، في أعقاب أزمة اتهام اثنين من لاعبيه وأحد إدارييه بشكل رسمي بالاعتداء على أحد المنظمين في ملعب مباراتهم ببطولة كأس السوبر المصرية، التي أقيمت في أبوظبي، الأحد.

وأصدر النادي بيانًا في وقت متأخر الأربعاء، أعرب فيه عن “أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق”، مشددا على “احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به”.

كما أكد البيان أن النادي “لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة، لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة”.

واتُهم لاعبو الفريق الأبيض مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونغا) ومدير الكرة بالفريق، عبد الواحد السيد، بالاعتداء على أحد المنظمين بملعب المباراة، التي انتهت بصعود الزمالك إلى نهائي البطولة، بعد الفوز بركلات الترجيح ضد نادي بيراميدز.

وأحيل الثلاثي في وقت لاحق إلى محاكمة عاجلة في أبوظبي وتم حبسهم حتى موعد الجلسة المقبلة. وأشارت تقارير مصرية إلى أنه كان مقرر عقدها في 29 أكتوبر الجاري، ثم جرى تقديمها إلى الخميس.

ويلعب الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في وقت لاحق الخميس، في نهائي كأس السوبر. وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من فوز الأبيض بركلات الترجيح ببطولة كأس السوبر الأفريقية على الأهلي في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، بعد نهاية اللقاء بهدف لمثله.