بعد أزمة دخول أمريكا.. حكم صومالي يكتب التاريخ في أوروبا

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، رغم الجدل الذي رافق مسيرته مؤخراً بعد منعه من دخول الولايات المتحدة قبيل كأس العالم 2026.

وجاء في بيان اليويفا، عقب مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرار يقضي بإسناد إدارة مباراة السوبر الأوروبية لعام 2026 إلى الحكم الصومالي، في إطار تعاون مشترك بين المؤسستين ودعم الكفاءات التحكيمية على مستوى العالم.

وتجمع المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، على أن تُقام في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وأشاد رئيس اليويفا ألكسندر تشيفيرين بالحكم عمر أرتان، واصفاً إياه بأنه حكم شاب يمتلك خبرة جيدة وأثبت كفاءته في بطولات الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن اختياره يعكس احترام الاتحاد لمهاراته التحكيمية.

وأضاف تشيفيرين أن كرة القدم تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب، وأن هذا التعيين يأتي تقديراً لقدرات أرتان وإسهاماته في المستويات التحكيمية العليا.

من جانبه، أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي أن اختيار الحكم الصومالي لإدارة السوبر الأوروبية يمثل إنجازاً مهماً للحكام الأفارقة، خاصة بعد تتويجه سابقاً كأفضل حكم إفريقي لعام 2025، ودخوله قائمة حكام كأس العالم 2026 قبل استبعاده لاحقاً.

ويأتي هذا التطور بعد جدل واسع حول الحكم الصومالي، عقب منعه من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة، حيث أفادت تقارير بأن القرار ارتبط بمخاوف أمنية تتعلق بصلات مزعومة، وهو ما أدى لاحقاً إلى استبعاده من قائمة حكام مونديال 2026، رغم اعتباره قراراً مؤسفاً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعاد أرتان إلى مقديشو حيث حظي باستقبال واسع، مؤكداً في تصريحات سابقة رغبته في العودة إلى الساحة العالمية والمشاركة في كأس العالم 2030.