بعد أسابيع من المشاورات المكثفة.. الحكومة اللبنانية تبصر النور

بعد أسابيع من المشاورات المكثفة، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام.

ووقع الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة إن الحكومة اللبنانية ستضم 24 وزيرا، وفيما يلي أبرز عناصر التشكيلة الحكومية الرسمية:

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وزير الدفاع ميشال منسى.

وزير الداخلية أحمد الحجار.

وزير الخارجية يوسف رجي.

وزير المالية ياسين جابر.

وزير الثقافة غسان سلامة.

وزير السياحة لورا الخازن لحود.

وزير المهجرين كمال شحادة.

وزير الرياضة نورا بيرقدريان.

وزير التربية ريما كرامي.

وزير العدل عادل نصار.

وزير الصحة ركان ناصر الدين.

وزير العمل محمد حيدر.

وزير الطاقة جوزيف الصدي.

وزير الاقتصاد عامر البساط.

وزير الاتصالات شارل الحاج.

وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

وزير الاشغال فايز رسامني.

وزير الزراعة نزار الهاني.

وزير التنمية الإدارية فادي مكي.

وزير البيئة تمارا الزين.

وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

وزير الإعلام بول مرقص.

وزير الصحة العامة ركان نصر الدين.

وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.

وتعهد نواف سلام، السبت، بأن “يكون رئيسا لحكومة “الإصلاح والإنقاذ” في لبنان، والعمل على إعادة بناء “الثقة” مع المجتمع الدولي، مع توليه مهماته عقب حرب مدمّرة بين إسرائيل و”حزب الله”.

وقال سلام: إن “الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل و”حزب الله”.

وأضاف: “ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي”.

وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن “لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حربا سابقة بين “حزب الله” وإسرائيل في عام 2006″.

وأضاف: “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ، يهمني أن أؤكد على النقاط التالية. أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”.

وتابع أن “الحكومة ستعمل على “تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار”.

هذا “وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان”.