بعد أسبوعين على احتجازه.. السعودية تُفرج عن الشاب الليبي «حمزة البوسيفي»

أعلنت القنصلية الليبية في جدة الإفراج عن الشاب الليبي حمزة البوسيفي الذي أُوقف أثناء تأديته مناسك العمرة بمكة المكرمة بتاريخ 29 يناير الماضي بتهمة الجريمة الإلكترونية وإثارة الرأي العام.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تكللت جهود القنصلية العامة من خلال تواصلها مع الجهات المختصة بالمملكة السعودية بالإفراج عن المواطن الليبي حمزة البوسيفي، الأحد الماضي.

وأوضح بيان الخارجية أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة أحوال الجالية الليبية، والمعتمرين، وحجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات لهم.

وأفادت مواقع تواصل اجتماعي أن الشاب حمزة تعرض للإيقاف من قبل السلطات السعودية بسبب التقاطه مقطع فيديو داخل مكة، وهو ما اعتبروه إخلالا بأمن الدولة.