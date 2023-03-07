بعد أسبوع على اعتقاله.. إطلاق سراح الناشط «أحمد التواتي» في بنغازي

أعلن حزب السلام والازدهار عن إطلاق سراح عضوه والناشط السياسي أحمد التواتي بعد اعتقال أجهزة أمنية في بنغازي له، دون توجيه تهم له.

وكان الحزب أعرب في بيان سابق له، عن آسفه من استمرار اعتقال الناشط أحمد التواتي في بنغازي، دون توضيح أسباب الاعتقال، وفقا للبيان.

وأعرب الحزب عن أمله في أن يكون هذا الافراج بادرة خير للإفراج عن جميع الليبيين المحتجزين بسبب الرأي السياسي في كل انحاء ليبيا، وفقا لتعبيره.

وحث الحزب كافة الشخصيات السياسية والنشطاء والمنظمات المدنية والحقوقية والمؤسسات القانونية في البلاد إلى مطالبة السلطات المعنية بالإفصاح عن أسباب اعتقال التواتي.

وتابع الحزب أّنه لا يجوز أن يعتقل الشباب في ليبيا، لأسباب تتعلق بالآراء السياسية و الوطنية، حتى وإن اختلفت معهم الجهات الأمنية في وجهات النظر.

وكانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا حملت جهاز الأمن الداخلي مسؤولية اعتقال التواتي، مطالبة بإخلاء سبيله فوراً، ومستنكرة في الوقت نفسه استمرار استهداف المجتمع المدني وعمليات الاعتقال دون مسوّغ قانوني.