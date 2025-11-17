بعد أسبوع من المكاسب.. أسعار النفط تهبط وسط تقلبات الأسواق العالمية

شهدت أسواق النفط، الاثنين، انخفاضاً في الأسعار بعد مكاسب قوية سجلها الخام الأسبوع الماضي، وسط تقلبات متواصلة في أسواق الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 1.15% لتصل إلى 59.38 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لشهر يناير المقبل بنسبة 1.01% إلى 63.74 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع الأسعار بنحو 2% خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية، مدفوعة بمؤشرات الطلب المستمر على الخام وتوترات العرض في بعض المناطق المنتجة.

ويعكس هذا الهبوط الجزئي تقلبات الأسواق وتأثرها بالأخبار الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى العوامل الفنية المتعلقة بالعقود الآجلة والتداولات الأسبوعية.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات الطلب العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، إضافة إلى أي مؤشرات من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+” حول تعديل الإنتاج، التي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في الفترة المقبلة.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن العرض والطلب، يتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط متقلبة على المدى القصير، مع احتمال تسجيل مكاسب جديدة إذا ما ظهرت مؤشرات على زيادة الطلب أو تراجع الإنتاج في الأسواق الكبرى.