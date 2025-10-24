بعد أستراليا.. خطة أوروبية عاجلة لـ«حماية الأطفال» على الإنترنت

أكد قادة الاتحاد الأوروبي تأييدهم لتحديد سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة حماية القصر مع احترام الصلاحيات الوطنية لكل دولة، دون تحويل هذه الصلاحيات إلى بروكسل.

وأشار البيان الصادر عن القمة الأوروبية في بروكسل أمس الخميس إلى أهمية وضع “سن رقمي للرشد” للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن القرارات النهائية تبقى من اختصاص كل دولة عضو.

وأوضحّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن النقاش حول الحد الأدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي قد عاد إلى الواجهة مؤخرًا، مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء ستقدم توصياتها بحلول نهاية العام الجاري.

ولفتت فون دير لاين إلى أن القيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي تشبه القيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول، مستشهدة بتجربة أستراليا التي فرضت في نوفمبر 2024 قيودًا على وصول الأطفال والمراهقين إلى هذه المنصات، بحيث يُسمح فقط لمن يبلغون 16 عامًا فما فوق باستخدامها، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على تطوير تطبيق للتحقق من العمر يهدف إلى حماية القصر عبر الإنترنت وإنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب لهم.