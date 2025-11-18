«ممداني» يطلب اجتماعاً مع ترامب ويتعهّد باعتقال نتنياهو إذا وصل إلى نيويورك!

أعلن زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، عن تواصله مع البيت الأبيض لترتيب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمناقشة أزمة تكاليف المعيشة في المدينة.

هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من التصعيد بين الجانبين، حيث كان ترمب قد انتقد ممداني بشكل متكرر أثناء حملته الانتخابية، ووصفه بأنه “شيوعي”.

وفي تصريحات للصحافيين في مركز لتوزيع الغذاء في برونكس، قال ممداني إن فريقه تواصل مع البيت الأبيض للوفاء بوعده للناخبين، وذلك بمناقشة سبل معالجة تكاليف المعيشة المتزايدة التي دفعت الكثيرين إلى مغادرة المدينة.

وأكد ممداني أن “أفعال ترمب وإدارته تؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من تحسنه”، مشيراً إلى أن الاجتماع المزمع سيكون فرصة لطرح هذه القضايا مباشرة.

من جهته، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده للقاء ممداني، وقال في تصريحات له من بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه سيجد “حلاً ما” مع ممداني، مشيراً إلى أنه سيتم ترتيب اللقاء في العاصمة واشنطن. وأضاف ترمب: “نريد أن نرى كل شيء يسير على نحو جيد لنيويورك”.

ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها ترمب لممداني خلال الحملة الانتخابية، لا يبدو أن ممداني يعتزم التراجع عن موقفه. فقد شدد على أن العلاقة مع البيت الأبيض ستكون حاسمة في نجاح المدينة، وقد ركزت حملته الانتخابية على خفض تكاليف المعيشة لسكان نيويورك، بما في ذلك تكاليف الإسكان، ورعاية الأطفال، والمواد الغذائية.

يذكر أن ممداني فاز بمنصب عمدة نيويورك في انتخابات نوفمبر 2025، في فوز وصف بالتاريخي، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأحزاب الديمقراطية في انتخابات 2024. وبالرغم من الخلافات السياسية، يبدو أن ممداني يفتح باباً للحوار مع ترمب في محاولة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المدينة.

زهران ممداني يعلن التزامه باعتقال نتنياهو إذا وصل إلى نيويورك ويهاجم زيارة آدامز إلى إسرائيل

أكد عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني التزامه باعتقال بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل، مستندًا إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء موقفه في مقابلة حصرية مع شبكة أنباء أمريكية وسط موجة انتقادات وجهها للإدارة الحالية بقيادة إريك آدامز.

وأوضح ممداني أن احترام القانون الدولي يفرض على شرطة نيويورك تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مطلوب، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل نتنياهو وغيره.

ووصف زيارة آدامز إلى إسرائيل بأنها تجاهل واضح لأزمات المدينة، معتبرًا أن الإدارة الحالية باتت منفصلة عن احتياجات السكان الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطر فقدان مساكنهم.

وانتقد دعوة آدامز لنتنياهو لحضور حفل التنصيب، مؤكدًا أن المدينة بحاجة إلى قيادة تركّز على مشاكلها لا على مجرمي الحرب على حد وصفه. وأشار إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت فوزه بأغلبية ساحقة رغم فقدانه نسبة من أصوات الجالية اليهودية، وهو ما عكس برأيه انحيازًا لمواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة التي وصفها بأنها فعل إبادة جماعية.

وسعى ممداني إلى طمأنة الجالية اليهودية مؤكدًا مسؤوليته عن حمايتها والاحتفاء بدورها في المدينة، في وقت وجّه آدامز من إسرائيل تحذيرًا لهم قائلاً إن عليهم القلق على سلامة أطفالهم، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد انقسامًا في المواقف تجاه إسرائيل.