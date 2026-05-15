بعد «أعمال الشغب».. المجلس الرئاسي يتخذ إجراءات عاجلة

استمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة إلى إحاطة مفصلة من مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع وآمر اللواء 444 محمود حمزة حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، وأسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات العامة.

ووجّه رئيس المجلس الرئاسي بتطبيق كافة الإجراءات لضبط استخدام القوة وحماية المدنيين وفق القانون.

كما شدد على تأمين المرافق العامة والخاصة من أعمال الشغب ومنع توسع حالة الانفلات الأمني عبر إدارة شاملة للأزمة.

وكان المجلس الرئاسي أصدر ليلة أمس بيانًا حازمًا ينتقد فيه أعمال الشغب في مدينتي طرابلس وترهونة، مؤكدًا توليه متابعة تداعيات الحادثة والتحقيق في دوافعها وكشف المتورطين فيها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص المجلس الرئاسي على استقرار الوضع الأمني وحماية المدنيين والممتلكات، في وقت تشهد فيه بعض المدن الليبية توترات أمنية تتطلب استجابة عاجلة ومركزة.