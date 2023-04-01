بعد أعمال مستمرة.. السيطرة على تسريب المياه قرب مدينة الخمس

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي سيطرة الفرق الفنية على التسريب الحاصل في إحدى المحطات قرب مدينة الخمس دون اللجوء إلى تفريغ الخط من المياه.

وأوضح الجهاز في بيانه له، أنّ أعمال الصيانة والإصلاحات استمرت لعدة أيام متتالية بذلت فيها جهود كبيرة ومناورات تشغيلية على مدار الساعة.

وأكد الجهاز أنّ تعطل الجهود كان بسبب وقوع المحطة المتضررة بمنطقة منخفضة وتحت ضغط تشغيلي عال يتجاوز 17 بار، مشيرا إلى السيطرة على التسريب وأنّ عمليات الضخ ستبدأ خلال يومين على الأكثر.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي إلى حين استكمال الصيانة والإصلاحات الضرورية، منوها إلى أنّ ذلك سينعكس سلبا على إمدادات المياه نحو مدن مصراتة، وزليتن، والخمس وطرابلس.