بعد أكثر من عقد من التوقف.. استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية والأردنية إلى سوريا

استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، رحلاتها من مدينة إسطنبول إلى حلب السورية، بعد توقف دام 13 عاماً.

وأفادت وكالة الأناضول بهبوط أول طائرة ركاب تركية في مطار حلب الدولي، بعد غياب طويل.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية عن بدء رحلات يومية بين إسطنبول وحلب، مع تذاكر تبدأ من 299 دولاراً بمناسبة إعادة استئناف الرحلات.

في سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها بين مطار عمان ومطار حلب الدولي، ابتداءً من السادس من مايو الماضي، بثلاث رحلات أسبوعياً، بعد توقف دام 14 عاماً.

وأكدت وكالة الأنباء السورية وصول أول طائرة ركاب أردنية إلى حلب، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، الذي أكد أن استئناف الرحلات يعزز من وجود الشركة في المنطقة ويسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية.

يُذكر أن مطار حلب الدولي أعيد تشغيله رسمياً أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الماضي، بعد تجهيزاته الفنية والإدارية لاستقبال الرحلات المحلية والدولية، في خطوة تزامنت مع عودة الرحلات إلى مطار دمشق الدولي بعد غياب سبعة أشهر بسبب إجراءات كورونا.

توقيف الفنان عمر خيري في الباب بريف حلب وسط جدل حول أسباب الاعتقال والاعتداء عليه

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتوقيف الفنان السوري عمر خيري في مدينة الباب بريف حلب، وسط حالة من الجدل بسبب عدم صدور تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وذكرت عدة صفحات على فيسبوك أن سبب توقيف خيري يعود إلى تأييده لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بينما أشار آخرون إلى أن الحادث نجم عن رفض بعض المنفذين لظهوره بالغناء، بدعوى عدم توافقه مع معتقداتهم.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة قيام مجموعة من الأشخاص برسم علامات على وجه خيري وحلق شعره، وتوجيه عبارات مهينة له، إضافة إلى إجباره على ترديد عبارات تؤيد السلطة الانتقالية.

وحسب ما أفاد ناشطون، فإن خيري كان يحيي حفل زفاف عندما أوقفه مجموعة من الشبان، واعتقلوه واعتدوا عليه بالضرب.