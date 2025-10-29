بعد أكثر من قرن.. اكتشاف رسائل جنود من الحرب العالمية الأولى!

أفادت نيويورك بوست بأن ديبيرا براون وابنتها فيليستي عثرتا على زجاجة تحتوي على رسالتين تاريخيتين تعودان إلى عام 1916 أثناء تنظيفهما كثبان شاطئ وارتون في أستراليا،

وذكرت الصحيفة أن الرسالتين كتبهما جنديان أستراليان شاركا في الحرب العالمية الأولى.

وأوضحت نيويورك بوست أن الرسالة الأولى كتبها الجندي مالكوم ألكساندر نيفيل إلى والدته بقلم رصاص، ووقّعها بعبارة “في مكان ما في البحر” أثناء وجوده على متن السفينة إتش إم إيه إس بالارات التي أبحرت من أديلايد في 12 أغسطس 1916،

وذكرت الصحيفة أن نيفيل كتب أن الطعام جيد باستثناء وجبة واحدة دفنت في البحر و أشار إلى أن البحر هائج لكنهم سعداء للغاية، ولفتت نيويورك بوست إلى أن نيفيل قُتل في معركة بفرنسا عام 1917 عن عمر 28 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة الثانية كتبها الجندي ويليام كيرك هارلي، وذكر فيها أن الجنود موجودون “في مكان ما في الخليج الأسترالي الكبير” ووفقًا لمتابعة نيويورك بوست فقد نجا هارلي من الحرب وعاش لينجب أطفالاً.

ونقلت نيويورك بوست عن براون أنها عثرت على الزجاجة بالصدفة خلال حملة لتنظيف الشاطئ، وذكرت أنها “يجمعون القمامة بانتظام” وأنهم “اعتادوا العثور على زجاجات قديمة تحتوي أحيانًا على أشياء غريبة”.

ولفتت براون إلى أنها بعد اكتشاف الرسالتين وتجفيف الأوراق المبللة تمكنت من التواصل مع أحفاد الجنديين عبر الإنترنت و تخطط لإرسال الرسائل إليهم و قالت إنها ستحتفظ بالزجاجة وبرسالة مالكوم لمن يعثر عليها.