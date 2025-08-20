بعد أكثر من 13 عاماً.. إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس

أُعيد اليوم الأربعاء، افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس، بعد إغلاق دام أكثر من 13 عامًا، وذلك في خطوة تعكس تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء الافتتاح بالتزامن مع زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، برئاسة محمد جفال، نائب مدير إدارة الشؤون العربية، وبمشاركة عدد من المسؤولين السوريين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وسوريا، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك على المستويين السياسي والدبلوماسي.

