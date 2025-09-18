بعد أكثر من 6 سنوات بالمنصب.. استقالة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى سوريا «غير بيدرسن»

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، بعد أكثر من ست سنوات ونصف من توليه مهمة الوساطة في الأزمة السورية التي طال أمدها.

وجاء إعلان بيدرسن خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، حيث أشار إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برغبته في التنحي، وقد قبل الأخير هذا الطلب.

وتمثل استقالة بيدرسن محطة جديدة في مسار الجهود الأممية المتعثرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لا سيما في ظل فشل معظم جولات التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة، والتعقيدات المتزايدة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية.

ويُعد بيدرسن دبلوماسيًا نرويجيًا مخضرمًا، شغل عدة مناصب بارزة، من بينها سفير النرويج لدى الصين، والممثل الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة، كما شارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وفيما لم يُعلن حتى الآن عن خليفة بيدرسن، تتجه الأنظار إلى القرار الذي سيتخذه الأمين العام للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول مستقبل المسار السياسي للأزمة السورية بعد استقالة أحد أبرز الشخصيات الأممية المرتبطة بهذا الملف.