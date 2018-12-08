بعد أكواريوس.. سفن جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

كشفت منظمة “إس أو إس مديترانيي” غير الحكومية التي أجرت عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط من خلال سفينة أكواريوس عزمها استئناف نشاطها بأقرب وقت ممكن عن طريق سفينة أخرى.

حيث وكانت المنظمة المذكورة أعلاه الى جانب أطباء بلا حدود، اللتان تستخدمان السفينة أكواريوس قد أعلنتا الخميس تعليق عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السفينة، في أعقاب حملات سياسية وقضائية وإدارية متواصلة من طرف عدة دول أوروبية.

هذا وقالت مديرة الفرع الألماني لـ “إس أو إس مديترانيي”: