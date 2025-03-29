بعد أمريكا.. بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا بأيّ وسيلة متاحة!

طلبت وزارة الخارجية البريطانية من “رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة”.

وقالت الوزارة في تحذيرها: “إذا كنت مواطنا بريطانيا متواجدا في سوريا، غادر بأي وسيلة متاحة”.

وأضافت: “في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة. قد تُفرض حظر تجول في بعض المناطق المتأثرة. التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر”.

وفي وقت سابق، “طالبت السفارة الأمريكية في دمشق، جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر”.

الأردن يسمح بدخول مجموعات سياحية من سوريا

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي، “عن استئناف العمل بآلية الموافقة على دخول المجموعات السياحية من سوريا إلى المملكة، وفقا للضوابط والشروط المتبعة سابقا”.

وأوضح المجالي أن “هذه الآلية تُطبَّق بكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخَّصة، على أن تكون مدة الزيارة محددة بشهر واحد فقط، كما أشار إلى أن القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إعلانه”، مؤكداً أن “الجهات المعنية قد بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق السليم ضمن الأطر المحددة”.

ولفت إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين، فضلاً عن تيسير دخول الأخوة السوريين مع الحفاظ على أمن المملكة وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة”.