بعد أمريكا.. دولة جديدة تنسحب من «منظمة الصحة العالمية»

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، “أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الصحة العالمية”.

وقال أدورني: “أوعز الرئيس خافيير ميلي، إلى وزير الخارجية بانسحاب الأرجنتين من منظمة الصحة العالمية”، وأضاف: “إن أنشطة المنظمة أثارت انقساما عميقا فيما يتعلق بإدارة النظام الصحي، لا سيما أثناء الجائحة”.

وقال أدورني: “نحن الأرجنتينيين لن نسمح للمنظمات الدولية بالتدخل في سيادتنا، وأيضا التدخل في صحتنا”، وأشار إلى أن الأرجنتين “لا تتلقى تمويلا من منظمة الصحة العالمية، لذا فإن الانسحاب من المنظمة لن يؤدي إلى فقدان الأموال ولن يؤثر على جودة الخدمات”.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وكان طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قادة العالم بالضغط على واشنطن لإعادة النظر في قرار ترامب الانسحاب من المنظمة الأممية.

هذا “وتعد الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وقالت المنظمة، إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 1.284 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023”.