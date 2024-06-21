بعد أمريكا وأوروبا.. تركيا تفرض رسوما على السيارات الصينية

في خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعتزم تركيا فرض رسوم جمركية على جميع السيارات المستوردة من الصين.

وبحسب تقرير نشرته “دويتشه فيلي”، “أعلنت وزارة التجارة التركية أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، أو ما لا يقل عن 7000 دولار على كل مركبة”.

وبحسب الموقع، “اعتبارًا من 8 يوليو، قد يصل إجمالي الرسوم الجمركية على السيارات الصينية المستوردة إلى 50 بالمئة”.

وقال أيدين إركوك، رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا، إن “فرض الرسوم الجمركية على جميع المركبات الصينية يتعارض مع السوق الحرة”، مضيفا: “على الرغم من تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بسبب المنافسة الرخيصة مع السيارات الصينية، إلا أن جميع المركبات ستصبح الآن أكثر تكلفة، والتعرفات الإضافية على السيارات الصينية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بنحو 45 بالمئة”.

هذا وفرضت تركيا العام الماضي 2023، تعرفة جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وتشكل مبيعات السيارات الصينية حاليًا حوالي 10 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في تركيا.

وكانت بروكسل أعلنت مؤخرا رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن معدلات تعريفة جمركية جديدة صارمة على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار.