بعد أمر احتجازه.. أول تعليق من رئيس بلدية إسطنبول: لن نستسلم

قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، “إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه”.

وأضاف أكرم إمام أوغلو في منشور على منصة إكس: “معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع”.

ودعا رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى “عدم فقدان الأمل” و”عدم الإصابة بالإحباط”، وقال: “سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا”، مضيفا “لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام”.

من ناحيتهم، قال محامو أوغلو، إنهم “سيستأنفون قرار سجنه”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

أكبر أحزاب المعارضة ينظم تصويتا لدعم ترشح “أكرم إمام أوغلو” للرئاسة

ذكرت وكالة “اسوشيتد برس”، أن “حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، يجري تصويتا تمهيديا للحزب، لدعم ترشيح رئيس بلدية اسطنبول المحتجز “أكرم إمام أوغلو” في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ودعا حزب الشعب الجمهوري، إلى “مشاركة غير الأعضاء في التصويت أيضا لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال “إمام أوغلو” بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها إمام أوغلو بشكل قاطع”.

وأعد “الشعب الجمهوري”، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، “5600صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما”.