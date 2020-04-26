وقال دي بينوس، على حسابه في تويتر إن “هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة”.

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبينو” بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر “موثوق”.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي عن مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

وفي ذات السياق، أظهرت صور أقمار اصطناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، قطارا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع.

وذكر مركز (38 نورث) في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 أبريل، مضيفا أن المحطة مخصصة لعائلة كيم.

وأضاف المركز “وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يُشير إلى أي شيء بشأن صحته، لكنه يُعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يُقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد”.