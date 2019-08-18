بعد أن سجلت أعلى درجة في تاريخها.. ولاية ألاسكا تشهد ارتفاع خطير في درجات الحرارة

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الأحد، أن شهر يوليو الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ ولاية ألاسكا الأميركية.

حيث قالت الإدارة أن الجليد ذاب، وشوهدت أسماك بحر بيرنغ تسبح وسط درجات حرارة أعلى من المعتاد، وكذلك فعل الأطفال في مدينة نوم الساحلية، كما بدأ موسم حرائق الغابات مبكراً، واستمر لوقت أطول.

وقال بريان بريتشنايدر، الباحث في مجال المناخ بمركز أبحاث القطب الشمالي الدولي التابع لجامعة ألاسكا فيربانكس، إن الظواهر الجوية غير العادية مثل هذه قد تصبح أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجة حرارة.

وتابع:

“ألاسكا شهدت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة على مدار عقود، بات من السهل أن نشهد مثل هذه التغيرات غير العادية في درجات الحرارة”.

وكان متوسط درجة الحرارة في ألاسكا في يوليو الماضي 14.5 درجة مئوية.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن هذا يزيد بمقدار 3 درجات مئوية عن المتوسط، وأعلى بمقدار 0.4 درجة مئوية مقارنة بأكثر الشهور دفئاً، وهو يوليو عام 2004.