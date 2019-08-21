بعد أن علقت لـ19 يوم في البحر.. إيطاليا تحتجز سفينة لإنقاذ المُهاجرين

قام المدعي العام في مدينة أغريجينتو الإيطالية بإصدار أمر يقضي باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين “أوبن أرمز” التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن المدعي لويجي باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.

هذا ومن المقرر إنزال نحو 80 مهاجراً من متن السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت السفينة عالقة في عرض البحر بالقرب منها منذ 19 يوماً.

وطلب طاقم السفينة في وقت سابق من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين الذين كان عددهم 90 شخصاً، لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.