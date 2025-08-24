بعد أن كان «الهوني» هدفاً.. القادسية الكويتي يتعاقد مع «محمود كهرباء» نجم الاتحاد

في مفاجأة بسوق الانتقالات، أعلن نادي القادسية الكويتي عن نجاحه في التعاقد مع لاعب الاتحاد الليبي المصري محمود “كهرباء” بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الاتحاد، ليكون أحدث صفقاته للموسم الجديد، وذلك بعد أن كان النجم الليبي الآخر حمدو الهوني الهدف الأول للنادي في فترة الانتقالات.

ورغم ارتباط اسم الهوني، نجم الأهلي طرابلس المتوج ببطولة الدوري الليبي، بالانتقال إلى القادسية، إلا أن مسار المفاوضات تغيّر ليتجه النادي الكويتي نحو لاعب آخر من الملاعب الليبية، يمتاز بالسرعة والمهارة وحسن استغلال المساحات، وهو محمود “كهرباء”، الذي لمع اسمه مع الأهلي المصري وترك بصمته في أكثر من استحقاق محلي وقاري، ولكن تجربته لم تكن مميزة مع الاتحاد الليبي.

رؤية فنية جديدة للقادسية

مصادر مقربة من القلعة الصفراء أوضحت أن التوجه نحو “كهرباء” جاء بناءً على توصية من الجهاز الفني، الذي رأى فيه اللاعب الأنسب لطموحات المرحلة المقبلة.

“كهرباء” يتميز بقدرته على اللعب كجناح هجومي وصانع ألعاب، ما يمنح المدرب خيارات واسعة في الخط الأمامي، فضلاً عن إجادته للكرات الثابتة وسرعته في التحول من الدفاع إلى الهجوم.

صفقة تثير التفاعل

إعلان التعاقد أحدث صدى واسعاً بين جماهير القادسية، التي رحبت بالخطوة وأكدت ثقتها في اللاعب، فيما اعتبر أنصار الاتحاد أن مغادرة “كهرباء” كانت منتظرة نظراً لمستواه الهزيل وغير المتوقع.

اللاعب الليبي والاحتراف الخليجي

وتأتي هذه الصفقة في سياق الاهتمام الخليجي المتزايد باللاعب الليبي بعد تألق صولة وتمسكهم بضم حمدو الهوني، حيث برزت أسماء عدة خلال السنوات الأخيرة في دوريات السعودية، قطر، والإمارات، والآن الكويت تنضم إلى الوجهات البارزة، وهو ما يعكس تطور الكرة الليبية وقدرة لاعبيها على فرض حضورهم في المنافسات الخارجية.

طموحات المرحلة المقبلة

من المنتظر أن يلتحق “كهرباء” بصفوف القادسية خلال الأيام المقبلة، على أن يشارك في التحضيرات قبل انطلاق الموسم، وسط آمال كبيرة بأن يشكّل إضافة هجومية ترفع من طموحات الفريق للعودة إلى منصات التتويج.

بهذا التعاقد، يكون القادسية قد غيّر بوصلته من الليبي الهوني إلى المصري “كهرباء”، لكنه يظل ثابتاً في خياره الاستراتيجي بالرهان على المدرسة الليبية، التي أثبتت قدرتها على تصدير المواهب إلى الملاعب العربية.