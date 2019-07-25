بعد أن هددت المعارضين بقطع الرقبة.. انتقادات أممية تطال وزيرة الهجرة المصرية

وجهت الأمم المتحدة انتقاداتها أمس الأربعاء بعد تهديد وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، المعارضين المصريين خارج بلدها بقطع الرقبة، حسب مقطع فيديو ظهرت فيه.

حيث قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش:

“بالطبع نحن نقف ضد أي حديث يتضمن تحريضاً أو يحض على العنف”.

وتابع حق، خلال تصريح لصحفيين:

“ونؤكد أن لكل شخص في أي مكان بالعالم الحق في التعبير عن الرأي بغض النظر عن الدولة أو الموضوع الذي يثيره”.

هذا وجاء تصريح المتحدث الأممي رداً على سؤال بشأن موقف غوتيريش من تهديد وزيرة الهجرة المصرية لمعارضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المقيمين في الخارج، عبر التلويح بديها بحركة نحر الرقبة، حسب فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حق:

“نحن نقف ضد أحاديث التحريض أو تلك التي تحض على العنف، والأمين العام يريد ضمان أن يلتزم جميع المسؤولين بعدم التحريض أو الحض علي استخدام العنف”.

وقالت الوزيرة في الفيديو الذي سُجل خلال لقائها بأعضاء من الجالية المصرية في كندا أن مصر تقرب الجميع مهما تغربوا، وأن أي شخص يتفوه بكلمة على مصر يتقطع، ملوحة بيدها بحركة نحر الرقبة، وسط تصفيق حار من الحضور.