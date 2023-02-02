بعد أيام مستمرة من برودة الطقس.. مرتفع جوي على أغلب ليبيا اليوم الخميس

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بوجود مرتفع جوي يؤثر اغلب مناطق البلاد اليوم الخميس، ويساهم فى استقرار نسبي مع اجواء قليلة السحب على اغلب المناطق.

وفي نشرته اليومية ذكر المركز أنّه ستنشط الرياح الجنوبية الشرقية غدا الجمعة على مناطق الجنوب الغربى مما تسبب فى إثارة الأتربة والرمال على بعض الأماكن ويصل تاثيرها مناطق الشمال الغربى.

وتابع المركز أنّ السحب ستتكاثر من حين لاخر يوم الغد الجمعة على المناطق الممتدة من شرق بنغازي إلى طبرق ويتخللهاسقوط أمطار خفيفة ويشمل احتمال الامطار يوم السبت بعض مناطق شمال غرب ليبيا.

وأضاف المركز أنّه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق البلاد يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.