بعد أيام من البحث… أمن السواحل ينتشل جثمان «زكريا البركة»

تمكّن طاقم الزورق “P54” التابع لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل الخمس، من انتشال جثمان الشاب زكريا أنور البركة، الذي فُقد خلال الأيام الماضية إثر غرقه في عرض البحر.

وتم نقل الجثمان على متن سيارة إسعاف إلى مركز الخمس الطبي، حيث سُلّم للجهات الطبية المختصة، بينما باشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

هذا وتشهد السواحل الليبية حوادث غرق متكررة، سواء بين مواطنين أو مهاجرين، وتُعد منطقة الخمس من النقاط البحرية النشطة، حيث يستخدمها السكان المحليون للصيد والنزهات، إضافة إلى كونها أحد المسارات المستخدمة من قبل المهاجرين غير النظاميين.

وتسعى الجهات المختصة، ومنها الإدارة العامة لأمن السواحل، إلى تعزيز جهود الإنقاذ والمراقبة، في ظل تزايد هذه الحوادث التي تؤثر على السلامة العامة، وتتطلب تنسيقاً متواصلاً بين الأجهزة الأمنية والطبية والبلدية لضمان الاستجابة السريعة وتقليل الخسائر البشرية.