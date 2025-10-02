بعد أيام من هزة كوتاهيا.. زلزال جديد يضرب شمال غربي تركيا

هزّت صباح اليوم الخميس مدينة إسطنبول ومحيطها في منطقة بحر مرمرة زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفادت به إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وأوضحت الوكالة أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي، وشعر بها السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، إضافة إلى مناطق واسعة حول بحر إيجة ومرمرة.

وسجلت تركيا في الأسابيع الأخيرة عدة هزات أرضية قوية، كان أبرزها زلزال يوم الأحد الماضي بقوة 5.4 درجة ضرب ولاية كوتاهيا غرب البلاد، وزلزال الشهر الماضي بقوة 6.1 درجة في ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، حيث شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الهزة.

ورغم شعور المواطنين بالاهتزاز، لم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول وقوع ضحايا أو إصابات، كما لم يتم إصدار تحذيرات من موجات تسونامي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع المؤسسات المعنية بالكوارث والإغاثة تحركت منذ اللحظة الأولى لمتابعة الوضع، مشدداً على متابعته الشخصية لعمليات التقييم والمساعدة، مع التأكيد على جاهزية فرق الإنقاذ والطوارئ للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

ويثير تكرار الهزات الأرضية في مناطق بحر مرمرة وباليكسير قلق الخبراء والسكان، وسط دعوات متكررة لتعزيز الإجراءات الوقائية وتحسين البنية التحتية لمواجهة الزلازل في المدن الكبرى، خصوصاً إسطنبول التي تقع على أحد أكثر خطوط الصدع نشاطاً في تركيا.