بعد أيّام على سجنه.. الإفراج على نقيب المعملين في ليبيا «عبدالنبي النف»

أعلن النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف عن إطلاق سراحه بعد اعتقاله الخميس الماضي في مطار معيتيقة.

وعقب اطلاق سراحه قال النفي في تصريح تلفزيوني إّن إلقاء القبض عليه تم دون ابلاغه أو استدعائه باجراءات رسمية، وفقا لقوله.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف في طرابلس بناء على مذكرة المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي.

وطالبت نقابة معلمي بلدية المرج في بيان لها الإفراج فوراً عن النف، خلال 24 ساعة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، سيتم الإعلان عن اعتصام، وإغلاق للمدارس العامة والخاصة في البلدية.

كما أعلنت نقابة معلمي بلدية البيضاء استنكارها لعملية القبض على النقيب العام للمعلمين، ملوحة بالاعتصام وإغلاق المدارس بالبلدية.

وكان مكتب النائب العام، أصدر مذكرة لجهاز الشرطة القضائية، أحال فيها النف إليه، بعد أن تم اعتقاله من قبل مكتب المنظومة الأمنية بمطار معيتيقة.

وأشارت المذكرة للجهاز بإيداع النف بإحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل طرابلس، تمهيداً لإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي.