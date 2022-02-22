بعد أيّام من اختفائها.. العثور على الطفلة جنّات التميمي متوفية في خزان مياه

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية العثور على الطفلة جنات التميمي متوفاة بعد أيام من اختفائها في منطقة قصر بن غشير.

وأفادت وزارة الداخلية بورود بلاغ قبل أيام، إلى مديرية أمن النواحي الأربع عن اختفاء الطفلة جناة التميمي من مزرعة ذويها، موضحة أنّه جرى العثور على الطفلة مساء امس الاثنين، مفارقة للحياة بداخل خزان خاص بالمياه بنفس المزرعة.

وأشارت وزارة الداخلية أنه جرى انتشال الجثة وايحالتها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وزمن حدوتها، مشيرة أنه جرى اتخاذ الاجراءات اللازمة من النيابة العامة.