بعد إثارة الرأي العام.. بلدية بنغازي تؤكد إعادة ترميم بعض المياني التاريخية كالسابق

قالت بلدية بنغازي إنّ هناك بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه في السابق كسوق الحوت وسوق الربيع، حفاظاً على هوية المدينة التي تتميز بها.

وأكدت البلدية حرصها على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة وإعادة بناء المباني المُدمرة، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية، وفق البلدية.

وتشهد مدينة بنغازي هذه الأيام حملة مكثفة من قبل الجهات المعنية لإزالة وهدم عدد من المباني وسط البلاد شملت مبان تاريخية وأثرية طالت بيوت المواطنين، ما أثار استهجان عدد من العائلات في تدوينات مختلفة، منتقدين كيفية الإخلاء وتوقيته والقيمة المدفوعة في نظير ذلك.