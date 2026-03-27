بعد إجراءات المركزي.. استقرار بأسواق «المعادن والعملات» في ليبيا

شهدت الأسواق المالية في ليبيا مع إغلاق تداولات يوم الخميس 26 مارس 2026، انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الصكوك المصرفية، حيث سجل الدولار انخفاضًا بلغ 40 قرشًا في طرابلس، فيما تراجع بمقدار 25 قرشًا في بنغازي مقارنة بأسعار الإغلاق السابق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجاء هذا التراجع بعد تحركات من مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تهدئة السوق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، تضمنت إلغاء الضريبة على بعض السلع، وضخ نحو 2.5 مليار دولار لتسوية كافة الطلبات المعلقة من الاعتمادات وحجوزات الأغراض الشخصية، مع الإعلان عن بدء تغطية وبيع العملة للمصارف اعتبارًا من 1 أبريل المقبل. كما يجري التحضير لإجراءات وضوابط جديدة لبيع الدولار نقدًا، مع تجهيز الكميات المخصصة للمواطنين عبر المصارف التجارية.

كما قرر مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، لتصبح القيمة الجديدة 0.1150 SDR بدلًا من 0.1348 SDR، ما أدى إلى استقرار السعر الرسمي عند 6.40 دينار للدولار، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وعند الإغلاق، أظهرت الصكوك المصرفية تفاوتًا في أسعار البيع والشراء:

المصرف التجاري والتنمية / الوحدة طرابلس: البيع 10.210 – الشراء 10.2075 دينار

التنمية / الوحدة بنغازي: البيع 10.450 – الشراء 10.4475 دينار

الجمهورية / التجاري الوطني / الأمان: البيع 10.200 – الشراء 10.1975 دينار

الصحاري / الواحة / الإسلامي / شمال أفريقيا: البيع 10.190 – الشراء 11.1875 دينار

المتحد / النوران / السراي: البيع 10.180 – الشراء 11.1775 دينار

فيما شهدت الأسواق الموازية يوم الجمعة 27 مارس 2026 تذبذبًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية، وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، حيث تراوح سعر الدولار بين 9.91 و9.93 دينار حسب المدن، بينما سجل اليورو 11.25 دينار، والجنيه الإسترليني 12.85 دينار. وسجلت الحوالات الخارجية: دولار تركيا 9.87 دينار، ودولار دبي 9.85 دينار، فيما تراوحت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى بين 3.12 دينار للدينار التونسي، و0.220 دينار لليرة التركية، و13.95 دينار للدينار الأردني، و0.190 دينار للجنيه المصري.

وعلى صعيد المعادن الثمينة، شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر الذهب المسبوك 1032 دينار للغرام، وعيار 21 نحو 1162 دينار، وكسر عيار 18 نحو 996 دينار، بينما بلغ المسبوك الفضي التركي 23 دينارًا.