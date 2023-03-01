بعد إحاطة «باتيلي».. الرئاسي يُؤكد دعم أي خطوة نحو الانتخابات في 2023

«»قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إنّ أي طريق نحو إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية؛ ينبغي أن يكون محدودا بزمن لا يتجاوز شهر أبريل القادم.

وأوضحت وهيبة في تصريح صحفي أنّ الرئاسي يشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية، ويطالب بأن تمنح جهة ليبية الشرعية للفريق الذي سيعمل على تطبيق مبادرة باتيلي وإضفاء الطابع الليبي عليه.

وأعربت وهيبة عن استعداد المجلس الرئاسي للتعاون والتشاور مع البعثة ليكون هناك ملكية ليبية وقيادة ليبية لعمل أي فريق وفق المرحلة القادمة، في إشارة إلى اللجنة التي يعتزم المبعوث تشكيها.

وذكرت وهيبة أنّ المجلس الرئاسي على مع كل الأطراف منذ أسابيع؛ للتأكيد والتمسك بأن هذا العام يجب أن يشهد انتخابات برلمانية ورئاسية وفق رؤية واضحة ومحددة.

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسي أنّ البعثة الأممية هي المعنية بتوفير أي سيناريوهات بديلة وحوارات ومشاورات، مؤكدة ترحيب المجلس بجهود باتيلي وأي جهود من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات.