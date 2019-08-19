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بعد إحراز تقدم في المُفاوضات.. ترامب يُشيد بمحادثات بلاده مع طالبان

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 18:26
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كرر ترامب بذلك ما سبق وأعلنه يوم الجمعة عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان. [رويترز]

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن بلاده تجري محادثات جيدة جداً مع كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح لواشنطن سحب قواتها من أفغانستان.

حيث قال ترامب للصحافيين أمس الأحد:

“نجري محادثات جيدة جداً مع طالبان، نجري محادثات جيدة جداً مع الحكومة الأفغانية”.

وكرر ترامب بذلك ما سبق وأعلنه يوم الجمعة عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً.

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هذا وكان ترامب قد عقد الجمعة اجتماعاً مع مسؤولين في إدارته، تناول المفاوضات الجارية مع طالبان وشارك فيه كل من وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد.

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