بعد إختفائه لسنوات.. مرض الجُذام يعود لليبيا من جديد

أعلن مستشفى بئر الأسطى ميلاد التخصصي عن تسجيل 3 إصابات بمرض الجُذام بعد اختفاء المرض لمدة عامين متتاليين.

وأوضح المستشفى أنّه لا يوجد لقاح للوقاية من الإصابة بمرض الجذام، حيث يتمتع غالبية الأشخاص بمقاومة طبيعية للمرض، وأن الأمر يعتبر خطير لا سيما وأن مرض الجذام كان قد انقرض في البلاد ولم تسجل منه أي حالة منذ سنوات.

وأضاف المستشفى أنّ علاج الجذام يعتمد على نوعه بالأساس، على المضادات الحيوية أولًا لعلاج العدوى حيث يمتد استخدامها من 6 شهور حتى السنة، وفي الحالات الصعبة قد يتم استخدامها لفترة أطول، وتشمل المضادات الحيوية، دابسون، ريفامبين، كلوفازيمين.

ويعتبر مرض الجذام مرضا جلديا معديا يظهر على شكل تقرحات جلدية شديدة تتفاقم لتسبب تلفا في الأعصاب في الذراعين والساقين ومناطق الجلد حول الجسم، بالإضافة إلى ضعف العضلات نتيجة الإصابة ببكتيريا المتفطرة الجذامية التي تنتقل من خلال ملامسة الإفرازات المخاطية للشخص المصاب بالعدوى ويحدث هذا عند العطس أو السعال وهي ليست شديدة العدوى.