وقال جولياني في مقابلة مع “شبكة فوكس نيوز” الأميركية، رداً على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص، “لن يحصل هذا الأمر إلا على جثتي”.وينتقد محيط ترامب بشدة التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص مولر ويشكك في شرعيته ويحقق في الكيفية التي أنفق بها 107 ملايين دولار كتبرعات للجنة تنصيب الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب.

يُذكر أن ترامب فاز بانتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر 2016، بعد حملة انتخابات شابها استقطاب شديد. وأجج فوزه المشاعر بين مختلف الأطياف السياسية بالولايات المتحدة.