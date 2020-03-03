بعد إصابة إحدى طائراتها.. «البراق» تُوقف 70% من رحلاتها بشكل مؤقت

استهدفت عناصر حفتر بشكل مكثف مطار معيتيقة بصواريخ الغراد. [طيران البراق]

أفادت شركة طيران البراق، بأنه نتيجةَ إصابة إحدى طائرات البراق بشظايا ليلة الأمس، جراء استهداف عناصر حفتر لمطار معيتيقة، وخروج الطائرة الأخرى للصيانة في موعدها المقرر سلفاً، ستكون الرحلات المقررة ليوم الثلاثاء، هي الأخيرة للشركة.

وأوضحت طيران البراق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن 70% من رحلات الشركة ستتوقف بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر.

وطالبت الشركة ممّن لديهم تذاكر سفر سابقة مراجعة مكتب إصدار التذكرة بالخصوص، أما الركّاب ممّن لديهم حجوزات مؤكدة خارج ليبيا طالبت منهم التنسيق مع مدراء محطات البراق لغرض العودة عبر الشركات الليبية الأخرى وفق المُستطاع.

وتوجهت طيران البراق للمواطنين بشديد الأسف، وطالبت منهم التماس العُذر للظروف القاهرة والخارجة عن إرادتها.

هذا واستهدفت عناصر حفتر بشكل مكثف، منذ مساء أمس الاثنين، مطار معيتيقة بصواريخ الغراد، مما تسبب في إصابة طائرة تابعة لطيران البراق وأخرى لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

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