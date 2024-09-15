بعد إصابته بالترميض.. مكتب الخدمات الزراعية بالجفرة يعمل على معالجة النخيل المتضرر

شكل مكتب الخدمات الزراعية ببلدية الجفرة، لجنة لمتابعة ظاهرة الذبول أو الترميض في التمور خلال هذا الموسم لمعرفة أسبابها.

ودعا مكتب الخدمات الزراعية ببلدية الجفرة مزارعي النخيل بمناطق الجفرة إلى التعاون مع هذه اللجنة، مبينًا أنها ستعمل على حصر المزارع المتضررة بكل مدن البلدية بناء على الشكاوى المقدمة من بعض المزارعين الذين تعرضت مزارعهم وإنتاجهم من التمور هذه السنة للترميض.

كما شدد مكتب الخدمات الزراعية والثروة الحيوانية على كل المزارعين بضرورة التواصل مع المكتب أو الجمعية الزراعية، على حسب المنطقة الواقعة فيها المزرعة، للتنسيق في استيفاء الاستبيان الخاص المعد لهذا الغرض بالمعلومات اللازمة حتى تتمكن اللجنة من معالجته.