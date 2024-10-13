بعد إصابته.. هل سيتم استبعاد «بونو» من منتخب المغرب؟

يخضع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لفحص طبي، مساء اليوم الأحد، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه، وسط مخاوف حول مدى خطورتها وتأثيرها على استعداد الحارس لمشوار الهلال المقبل وتحديدا مباراته المقبلة الجمعة أمام الفيحاء، ومن ثم لقاءه الآسيوي في 21 من الشهر الحالي مع العين الإماراتي.

وقد تعرض بونو لإصابة في أثناء مشاركته في مباراة منتخب المغرب أمام جمهورية إفريقيا الوسطى (5-0) مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وتم استبداله في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ودخل الحارس منير الحدادي بدلا منه.

وسيحدد الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، موقف بونو من المشاركة في المباراة المقبلة أو استبعاده من معسكر “أسود الأطلس”، بناء على نتائج الفحص الطبي.

ويحتل منتخب المغرب، مستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب جمهورية أفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم ليسوتو صاحب المركز الرابع بنقطة.

يذكر أن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، يعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى في ظل إصابة محمد العويس، ثم إصابة بونو قبل مواجهة الفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.