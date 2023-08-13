بعد إصلاح أنبوب إجدابيا.. المياه في طريقها إلى بنغازي والمدن الأخرى

قال جهاز النهر الصناعي إنّ ضخ المياه سيعود إلى معدلاته الطبيعية إلى مدينة بنغازي غدا الاثنين، عقب الانتهاء من أضرار أنبوب المياه في أجدابيا.

وأفاد الجهاز في آخر تعميم له، بانتهاء أعمال التعبئة للخط الناقل «اجدابيا – بنغازي»، وبأنّهم سيشرعون اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة اجدابيا وخزان سلوق.

وتابع الجهاز أنّ المدن الواقعة على الخط والتي ستعود إليها المياه هي «اجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون – قمينس جردينة».

وحدث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقارب مليون متر مكعب.