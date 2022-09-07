بعد إصلاح المس الكهربائي.. مستشفى طرابلس للأطفال يؤكد عدم تضرر المرضى

أفاد المدير العام لمستشفى طرابلس للأطفال أحمد البوسيفي، بعودة التيار الكهربائي للمستشفى بعد انقطاعه نتيجة “مس كهربائي” ليلة البارحة.

وأكد البوسيفي عدم تضرر المرضى في جميع أقسام المستشفى، مشيرا إلى أن قسم الصيانة في المستشفى وشركة الكهرباء تمكنا من السيطرة على “المس الكهربائي” وإعادة الكهرباء للمستشفى.

وأضاف البوسيفي أن جميع مؤسسات الدولة الصحية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه المستشفى، وأرسلت سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.

وكانت عدة مستشفيات عامة وخاصة في طرابلس أعلنت حالة طوارئ إثر انقطاع الكهرباء على مستشفى طرابلس للأطفال، استعدادا لاحتمالية تأثر الحالة الصحية للأطفال داخل قسم العناية الفائقة.