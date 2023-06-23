بعد إضرابه عن الطعام.. نقل «هانيبال القذافي» إلى المستشفى

نُقِل هانبيال القذافي ابن زعيم النظام السابق معمر القذافي، إلى مستشفى في لبنان، بعد إضرابه عن الطعام لأسبوعين احتجاجا على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.



وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن “هانيبال نُقِل الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزا، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت”.

كما أكد مصدر من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، أنه نُقِل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بيروت لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، إثر مواصلته الإضراب عن الطعام منذ الثالث من يونيو الجاري.

وأوضح المصدر أن “حالته شهدت تدهوراً شديدا خلال اليومين الماضيين، متأثرا بمشاكل صحية طرأت جراء معاملته السيئة بعد خطفه، وأثناء اعتقاله في ظروف غير إنسانية، وازدادت سوءا بعد دخوله في إضراب عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية”.

في غضون ذلك، حمَّل فريق الدفاع مسؤولية حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لا تزال تصر على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، على الرغم من ظروفه الصحية.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة، لمتابعة قضية المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من 8 سنوات.