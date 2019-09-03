بعد إطلاق سراحها.. ناقلة النفط الإيرانية ترسو قُبالة الشواطئ اللبنانية

قام أحد المواقع المتخصصة بتتبع السفن برصد ناقلة النفط الإيرانية “إدريان داريا 1″، التي أدرجتها واشنطن على قائمة عقوباتها، وهي قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

حيث أظهر الموقع ناقلة النفط الإيرانية، وهي تتحرك ببطء خارج المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن وقفت قبالة سواحل سوريا الأحد بحسب وكالة أسوشيتيد برس.

وأوضحت أن الناقلة، التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمته نحو 130 مليون دولار، لم تحدد بعد وجهتها.

هذا وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف أغسطس الجاري بعد احتجازها منذ 4 يوليو الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطاً إيرانياً لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما أوضحت أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.