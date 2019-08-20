بعد إطلاق سراحها.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه من جبل طارق إلى اليونان

توجهت ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا” التي كانت تحمل سابقاً اسم “غريس1” أمس الاثنين، إلى اليونان، بعد أن تم السماح لها بمغادرة مياه جبل طارق.

حيث أفادت خدمة رصد حركة السفن “مارين ترافيك” أن الناقلة التي تحمل شحنة من النفط الخام الخفيف بقيمة 130 مليون دولار، في طريقها إلى مدينة كالاماتا اليونانية.

كما أضافت في بيان أنه من المتوقع أن تصل الناقلة إلى اليونان الأحد المقبل.

هذا ولم يتضح على الفور سبب اتجاه الناقلة الإيرانية إلى اليونان أو ما إذا كانت ستغير وجهتها لاحقاً.

من جهتها أعربت القوات البحرية الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن استعدادها إرسال أسطول بحري إلى مضيق جبل طارق، لمرافقة الناقلة، على خلفية تهديدات أمريكية باحتجازها.