بعد إعادة انتخابه.. تكالة يتلقى رسالة دعم تركية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس 30 يوليو، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق ما أعلن المجلس الأعلى للدولة.

وقدم السفير التركي تهانيه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للمجلس، متمنيًا له النجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا، إلى جانب سبل دعم جهود التوافق بين الأطراف الليبية وتعزيز الاستقرار، ضمن المساعي الرامية إلى دفع العملية السياسية في البلاد.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين ليبيا وتركيا، وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم المسار السياسي، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.

ويأتي اللقاء في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية المحلية والدولية لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، وتعزيز فرص الوصول إلى حلول تدعم استقرار البلاد، بالتوازي مع تنامي التعاون بين ليبيا وشركائها الإقليميين والدوليين.