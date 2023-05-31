بعد إعادة تشكيلها.. أعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية

أدى رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية العليا الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع.

وفي كلمة له عقب أداء الأعضاء اليمين القانونية، حث الدبيبة أعضاء هيئة المحكمة العسكرية على العمل بالقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.

ودعا الدبيبة أعضاء المحكمة العسكرية إلى تجنب المحاباة والوساطة في إصدار الأحكام، مثنيا في الوقت نفسه على جهود أعضاء الهيئات القضائية ووكلاء النيابة.

وأعاد خليفة حفتر العام الماضي تشكيل المحكمة العسكرية بالمخالفة الصريحة للتشريعات والقوانين والتي أعطت هذا الأمر لوزير الدفاع، وكلف إدريس مادي رئيسا للمحكمة.