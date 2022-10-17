بعد إعتراض نيابي.. إعادة تشكيل الحكومة في الكويت

قرر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأنّه صدر الأحد مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، وأنّ حكومة الصباح التي تمت تسميتها يوم 5 أكتوبر، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.

وتضم الحكومة 16 عضوا وهي الثانية فعليا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو الماضي.

ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 أكتوبر الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلامي محلي.

والأسبوع الماضي، بدأ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاورات مع نواب في مجلس الأمة بهدف دفع عجلة التوافق حول تشكيل الحكومة بعد الاعتراضات على التشكيلة الأولى.